Мъж си напазарува с фалшиво евро

Полицията в Шумен задържа 35-годишен мъж за разплащане с фалшива банкнота от 50 евро, информира БТА. Случаят е от 2 януари, когато мъжът използвал неистинската банкнота в търговски обект в града, за да си купи безалкохолна напитка.

Собственикът на магазина се усъмнил в автентичността на парите при отчитане на дневния оборот и подал сигнал в полицията. След предприети действия заподозреният е установен и арестуван.

Как да разпознаем фалшивите евробанкноти: съвети от ГДБОП

При последвало претърсване в дома му служителите на реда открили още две фалшиви банкноти от 50 евро. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.

От полицията напомнят, че истинските евро банкноти имат характерен релеф в краищата и в средата, разполагат с воден знак и защитна лента, видими при просветляване, както и холограмна лента на лицевата страна.