Кой какво твърди за смъртта на тримата мъже край Петрохан

Източник: Свободна Европа

Пред очите ни е криминален случай, но той се обсъжда някак странно – вместо да се говори за него, разговорът се измества към личността на загиналите. Оттам неусетно темата започва да изглежда и политическа.

Малко официална информация и много слухове. Фактите около тримата мъртви мъже, намерени край Петрохан, са малко, а въпросите и спекулациите стават повече. До този момент няма официално потвърждение и за самоличността на загиналите.

Накратко, въпросът е защо в историята на едно предполагаемо убийство се появиха думите „секта“, „самоубийство“ и „педофилия“.

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”

Какво научихме за случая

Историята стана известна в понеделник: в туристически дом край прохода Петрохан са намерени мъртвите тела на трима мъже. Намерени са близо до изгоряла постройка. Към момента на съобщаването на инцидента от полицията и прокуратурата не казват каква е причината за смъртта им, нито имената им.

В първоначалните съобщения МВР не потвърждава, че мъжете са простреляни.

„В 11.20 [в понеделник] е подаден сигнал на телефон 112 за опожарена хижа в района на село Гинци“, казва ст. Комисар Тихомир Ценов от МВР. По думите му „на малко разстояние от нея са открити три безжизнени тела на мъже“. На въпрос дали има огнестрелни рани от МВР казват, че се правят огледи, а сигналът е подаден от „свидетел“.

„Имаме три трупа. Във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица“, казва Христина Лулчева от прокуратурата. Няма информация кой е намерил телата.

Какво се знае за тримата мъртви мъже край Петрохан

Неофициалният теч на информация

Голяма част от данните се появява от неназовани източници в медиите. Нова телевизия съобщи, че сигналът на телефон 112 е подаден от майката на единия мъж, с когото тя не е можела да се свърже. Според информацията на телевизията, „единият от тях (не е ясно кой точно – бел. ред.) се е свързал с майка си“, говорил е в множествено число и е казал: „Повече не можем да издържаме“.

Не става ясно дали този сигнал е различен от сигнала, за който говорят от МВР.

Към момента на съобщаването на инцидента от полицията и прокуратурата не съобщават за причината за смъртта на мъжете. Няма официална информация, че те са застреляни. Това беше съобщено в понеделник от БТВ и Нова телевизия, които се позовават на собствени източници и казват, че тримата мъже са простреляни в главата.

От БТВ съобщават, че имат информация, че в хижата са открити оръжия, но при молба за потвърждение репортерите не получават отговор.

От полицията отказват да кажат и дали синът на жената, подала сигнала, е жив.

Във вторник от МВР не казваха колко лица издирват. Информация за това беше разпространена от БТВ по „неофициални източници“.

Кметът-свидетел

Конкретни детайли за това какво се е случило в хижата дава кметът на село Гинци Георги Тодоров в интервю за Нова телевизия. Той казва, че мъжете са „застреляни, убити, наредени един до друг“. Той казва, че е разпознал мъжете. По думите на кмета единият от застреляните е „Иво“.

Кметът казва, че „вътре е намерено много оръжие“. При убитите мъже са намерени три пистолета и една карабина. „Спецслужбите казаха, че не може никой да каже как са се самоубили или друг ги е убил“, казва кметът. Той казва, че и тримата са били „с изстрели по главите“, но не знае колко са куршумите. Не се знае дали имат рани и по телата.

Кметът свидетелства, че собствениците на хижата са имали големи кучета, които са намерени „изгорели и заключени на втория етаж“. По думите му полицията е ходила там рядко, за да предупреждава, ако има сигнал за нередност.

Той казва, че тези мъже са живеели постоянно там и са казвали, че са там, „за да спират замърсяването на горите“. Кметът твърди, че обитателите на хижата не са давали на местните жители да отидат до имотите си. „Искат лични карти. Аз няколко пъти ходих да им направя забележки“, казва кметът. Той казва, че от Министерството на земеделието са идвали на проверки.

Убийство или самоубийство

Информация с думата „самоубийство“ се появи във вторник на брифинг на МВР. Чак тогава полицията потвърждава огнестрелните рани по телата и казва, че „допълнително ще се изясни дали става дума за убийство или самоубийство“.

От полицията казват още, че „има допълнителни лица, които се издирват, които са свързани с организацията“. Прозвучава едно име – Ивайло Калушев, но то се появява в журналистически въпрос. Представителите на МВР не казват дали той е един от издирваните.

От БНР се позовават на свои източници и казват, че „полицията издирва двама души, единият от тях е непълнолетно момче“.

До този момент няма официална информация и дали и как ДАНС е ангажирана със случая.

Думите „секта“ и „педофилска мрежа“

От БТВ съобщиха, че се „разследва педофилска мрежа, свързана с мъжете, чиито тела бяха открити вчера в района на бившата хижа Петрохан“. От медията се позовават на „свои източници“. Официално потвърждение на тази информация няма.

Думите „злоупотреби с деца“ и „секта“ също се появяват покрай журналистически въпроси и в „неофициална информация“. В отговор на това от полицията казаха, че се „проверява съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията“. Но самата полиция не споменава за „педофилска мрежа“.

На въпрос дали има сигнали от родители от МВР казват, че „от проведените мероприятия е установено, че организацията има мотиви на секта, затворено общество“. Повече подробности няма.

Каква е тази организация

„Съпричастност (…) към организацията“, казва полицията. Но каква организация? От медиите научаваме, че загиналите може да са били част от нея. Името ѝ се оказва „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“. Това е неправителствено сдружение. За него става ясно още при създаването му през 2022 г., когато от сдружение „Балканка“ публикуват споразумение между организацията и Министерството на екологията. То е за „осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазването на околната среда и защитените зони“ и е подписано от тогавашния министър Борислав Сандов.

Тоест се твърди, че загиналите са част от сдружение, имало договор с правителствена структура. Отделно от това се появиха твърдения, че тази организация не се е проявявала добре.

В интервю за БНР Сандов каза: „аз имам презумпция за невинност, имаме тройно убийство и тези хора са се занимавали с подаване на сигнали. 4 години правоохранителните органи не са открили нарушения [които да позволят] тази организация да бъде закрита“. Според него собственикът на хижата „може да е отвлечен“.

Председателят на „Балканка“ Димитър Куманов каза, че по това време са „получили много сигнали от хора, които са планинари и са се опитвали да преминават от там и въоръжени хора (очевидно от организацията – бел. ред.) са ги спирали и не са им давали да минават“.

Той казва, че по това време на сайта на организацията е имало „снимки на въоръжени хора и хора с маски, взети от американски сайтове“.

Пред Нова телевизия Андрей Ковачев, който по времето на сключването на споразумението е бил съветник за връзка с природозащитни организации в министерството каза, че „тези хора са били изключително настойчиви и най-накрая министерството се е опитало да ги махне от себе си, като е направило т.нар. споразумение. То е една хартийка без никакво значение, защото там няма никакви правни обвръзки“. Ковачев каза, че е „погледнал“ сайта им и е видял „абсолютно противозаконни неща. Веднага, фрапиращи“.

Споразумението с организацията е прекратено през 2025 г., а сайтът е неактивен.

Снимка: Свободна Европа