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Хванаха мъртвопиян шофьор – дрегерът отчел 4 промила

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:36ч, понеделник, 31 март, 2025
0 163 Преди по-малко от минута
полиция

Пътни полицаи заловиха мъртвопиян шофьор днес в Пловдив. Около 2.40 ч., на ул. „Янко Сакъзов“, по време на осъществявания линеен контрол униформените спрели товарен автомобил „Дачия“. Оказало се, че зад волана е 39-годишен мъж под въздействие на солидно количество алкохол – дрегерът отечел около 4 промила. Той е задържан във Второ РУ. Образувано е бързо производство, а моторнота превозно средство – иззето по съответния ред.

В неделя подобни действия са взети в Пето РУ спрямо друг солидно почерпен водач, на 37 години, засечен в жк „Тракия“ да управлява лек автомобил „Пежо“ с над 3 промила.  

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:36ч, понеделник, 31 март, 2025
0 163 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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