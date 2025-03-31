Хванаха мъртвопиян шофьор – дрегерът отчел 4 промила

Пътни полицаи заловиха мъртвопиян шофьор днес в Пловдив. Около 2.40 ч., на ул. „Янко Сакъзов“, по време на осъществявания линеен контрол униформените спрели товарен автомобил „Дачия“. Оказало се, че зад волана е 39-годишен мъж под въздействие на солидно количество алкохол – дрегерът отечел около 4 промила. Той е задържан във Второ РУ. Образувано е бързо производство, а моторнота превозно средство – иззето по съответния ред.

В неделя подобни действия са взети в Пето РУ спрямо друг солидно почерпен водач, на 37 години, засечен в жк „Тракия“ да управлява лек автомобил „Пежо“ с над 3 промила.