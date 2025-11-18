21-годишен задържан след кражба и счупване на витрина в магазин на „Васил Априлов“

Бързо производство е започнато срещу 21-годишен мъж, задържан след кражба от търговски обект в Пловдив. Инцидентът е станал в събота около 20:00 ч., когато младежът взел продукти от магазин на бул. „Васил Априлов“ и опитал да избяга, без да ги заплати. В опита си да напусне обекта той счупил стъкло на входната врата.

След подаден сигнал от охраната на място е реагирал патрул на Второ районно управление. След бързи заградителни действия извършителят е бил задържан в близост до магазина. По информация на полицията той е криминално проявен.

Материалите по случая предстои да бъдат внесени в прокуратурата.