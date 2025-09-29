Арестуваха мъж за брутално убийство при кражба в Пещера

48-годишен мъж от Пещера е задържан за убийството на 62-годишна жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Престъплението е извършено в събота около обяд, когато повиканият екип за Спешна помощ намира тялото на жената в къща в квартал „Пирин“ на Пещера. От прокуратурата пък съобщиха, че заподозреният е задържан за 72 часа с повдигнато обвинение за умишлено убийство.

Задържаният за престъплението мъж живее в същия квартал и има регистрирани криминални прояви. Намерен е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, открити са още парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата.

Според събраните до момента доказателства няколко часа преди престъплението 48-годишният П.Б. отишъл до дома на жената и изчакал съпругът ѝ да отиде на работа. Тя излязла на двора. През това време обвиняемият, който живеел в съседство, влязъл в една от стаите и оттам но няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт. Крадецът взел кухненски нож и нападнал 62-годишната жена, като й нанесъл множество намушквания рани по тялото.