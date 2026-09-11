Градско земеделие събира хора, природа и история в парк Гарнизонна фурна

Парк „Гарнизонна фурна“ в район „Западен“ ще се превърне в място за срещи, творчество и съвместни действия на 3 октомври с инициативата „Корените на квартала“ на Фондация „Инбитуийн“. Проектът е гражданска, културна и екологична инициатива, която възстановява връзката между хората, кварталната среда и паметта на мястото чрез градско земеделие, творчески работилници и активно участие на местната общност.

Локацията не е избрана случайно. Днешният парк „Гарнизонна фурна“ пази историята на пространство, което десетилетия е служило като гарнизонна фурна за нуждите на армията. След преобразуването му в обществен парк мястото се превръща в символ на прехода – от затворена инфраструктура към отворено пространство за хората, срещите и културния живот.

Проектът стъпва и върху историята на района, известен в миналото като „Ранчото“ – място, свързано със земеделие, обработване на земята и по-близък контакт с природата. Днес инициативата символично връща тази връзка чрез създаването на временна общностна градина и практически занимания, които показват как всеки може да допринесе за по-зелена градска среда.

В програмата са включени:

работилници по засаждане на билки, подправки и медоносни растения;

практически демонстрации за градско земеделие и устойчиви практики;

художествени и образователни ателиета за деца и семейства;

разговори за историята на квартала и споделяне на лични истории;

карта на бъдещите квартални зелени пространства, създадена с участието на гражданите.

Всеки участник ще може да засади растение, което да отнесе със себе си и да засади пред дома си, в междублоково пространство или на друго подходящо място, превръщайки се в активен участник в създаването на по-зелен Пловдив.

„Корените на квартала“ поставя акцент върху активното гражданско участие, междупоколенческия обмен и грижата за общите пространства. Проектът създава възможност жителите на района не само да се срещнат, но и заедно да оставят реална следа в средата, в която живеят. „Всеки квартал има своите корени – в хората, в историите и в местата, които споделяме. Нашата цел е да превърнем тази памет в действие и да покажем, че промяната започва с една среща, едно засадено растение и една общност, която се грижи за пространството около себе си.“ , коментира Мира Мохсен от екипа на Inbetween Foundation of arts

Събитието е подходящо за семейства с деца, младежи, възрастни хора, любители на природата, градската среда и културата. Участието е свободно.

„Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент – 3 „Гражданска активност“ и е част от Календара на културните събития за 2026 г.“