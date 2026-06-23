Ще бъдат ли отворени училищните дворове през ваканцията?

Общинските съветници от групата на „Независими за Пловдив“ внесоха официално питане до кмета на Община Пловдив относно изпълнението на заповедта, с която директорите на общинските училища са задължени да осигурят свободен достъп до училищните дворове и спортни площадки в неучебно време, през почивните дни и ваканциите, в часовия диапазон от 09:00 до 21:00 часа.

Повод за питането са сигнали от родители и млади хора от различни райони на града, които съобщават, че значителна част от училищните дворове продължават да бъдат заключени именно в периодите, когато децата имат най-голяма нужда от места за спорт и активен отдих.

В същото време директори на учебни заведения публично посочват като основни проблеми липсата на средства за охрана, зачестилите прояви на вандализъм и необходимостта от допълнителен ресурс за поддържане на чистотата и материалната база.

В своето питане общинските съветници поставят конкретни въпроса към общинската администрация за това дали се извършват проверки от общината, какви са резултатите от тях и дали са налагани санкции при неизпълнение на заповедта.

„Пловдив разполага с изградена спортна инфраструктура в училищата, която е обществен ресурс и трябва да бъде достъпна за децата и младите хора, особено през ваканциите. Разбираме трудностите, пред които са изправени директорите, но не можем да приемем ситуация, в която училищните дворове остават заключени, а децата са лишени от възможност за спорт и активен начин на живот. Затова очакваме ясен отчет за изпълнението на заповедта и конкретни решения от страна на Общината“, заяви Николай Гюров, председател на групата на „Независими за Пловдив“ в Общинския съвет.

От „Независими за Пловдив“ подчертават, че достъпът до спортни площадки и безопасни места за игра е важна част от политиките за здравословен начин на живот, превенция на рисковото поведение сред младите хора и пълноценно използване на обществената инфраструктура.

Снимка: Европейски ден на спорта/архив