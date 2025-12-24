По време на коледните и новогодишните празници градският транспорт в Пловдив ще се движи с празнично разписание, съобщиха от общинската администрация.

В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички автобусни линии ще обслужват пътниците по празничен график. В навечерието на Коледа – 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 часа.

Като жест към пловдивчани и гостите на града, градският транспорт ще бъде напълно безплатен на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. за всички линии.

В нощта срещу Нова година, на 31 декември, автобуси по линии № 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще превозват пътници до 1:00 часа след полунощ.