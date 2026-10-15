Съдът спря предварителното изпълнение на заповедта за затваряне на „Медикус Алфа“

Административният съд – Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за лечебна дейност на „Медикус Алфа Специализирана хирургична болница за активно лечение“. Определението е от 14 октомври и важи до приключване на съдебното производство по делото.

Заповедта на здравния министър е от 28 септември 2026 г. Болницата я оспорва пред съда, като е образувано административно дело № 3228/2026 г.

В мотивите си съдебният състав посочва, че в лечебното заведение има хоспитализирани пациенти и прекъсването на дейността му би създало риск за живота и здравето им. Според съда тези пациенти, които не са страна по спора, не трябва да понасят последиците от административната мярка.

Магистратите приемат, че в случая са налице законовите предпоставки за спиране на предварителното изпълнение. В мотивите се подчертава и принципът на съразмерност при действията на държавната власт – намесата не бива да засяга самите обществени ценности, които трябва да защитава.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Случаят с починалото дете

Казусът около „Медикус Алфа“ привлече обществено внимание след смъртта на шестгодишно дете през април 2025 г. след стоматологична манипулация под обща анестезия. По случая прокуратурата повдигна обвинения срещу двама анестезиолози и стоматолог.

Прокуратурата обвини анестезиолога от „Медикус Алфа“

Както „Под тепето“ писа, разследването доведе до обвинения срещу медицински лица, а впоследствие здравните власти предприеха действия по разрешението за лечебна дейност на болницата.

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С последното си определение Административният съд не се произнася окончателно по законосъобразността на заповедта на министъра. Съдебният спор продължава, а до приключването му предварителното изпълнение на заповедта е спряно.