Депутатите дебатират по вота на недоверие срещу кабинета

Днес в Народното събрание започват дебати по внесения от Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ) вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. Това е шести по ред вот на недоверие към настоящия кабинет.

В мотивите за искането се обвинява управлението в провал на икономическата политика, неефективност при ключови реформи и неправилно разпределение на публичния ресурс, което според вносителите натоварва работещите и бизнеса. В края на документа се призовава за оставка под лозунга: „Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта!“. Вота е подкрепен и от партньорите на ПП-ДБ – Алианс за права и свободи (АПС) и партия МЕЧ.

От страна на ПП-ДБ лидерите на коалицията, Асен Василев и Божидар Божанов, заявиха, че това е първият вот, в който „участва активно най-младото поколение на България“ и че „бъдещето принадлежи на тях“. Те посочиха, че очакват избори възможно най-скоро и прогнозираха значително по-висока избирателна активност.

От другата страна — властта — отхвърля обвиненията. Премиерът Желязков опонира, че икономиката на страната се представя добре: през текущата година България е постигнала икономически растеж над средното за Европа, прогнозите за следващата година също са добри, безработицата намалява, а по плана за възстановяване и устойчивост се очаква инвестиция от около 5 милиарда лева.

Дебатите идват в момент на засилена гражданска активност: след вчерашните митинги на активисти на ДПС – Ново начало в 24 града за „стабилност на управлението“, днес се очаква нова вълна от публични протести с искане за оставка.

Гласуването по вота на недоверие е насрочено за четвъртък.