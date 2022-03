Мирно шествие в подкрепа на Украйна в Пловдив

Ще започне от Дом „Левски“, ще премине по Главната улица и ще приключи с митинг пред Централна поща

В няколко български градове днес ще се проведат шествия и демонстрации с призив за прекратяване на войната в Украйна. Такива ще има във Варна, Бургас и Велико Търново и в Пловдив.

Мирно шествие в подкрепа на Украйна в града под тепетата ще започне от Дом „Левски“, ще премине по Главната улица и ще приключи с митинг пред Централна поща. Началото е в 14 часа от улица „Райко Даскалов“ 53.

В неделя в столицата, на площад “Александър Батенберг” ще се състои рок концерт по инициатива на Васил Георгиев – Васко Кръпката и мотото “С вас сме!” Той започва в 16:00 и се очаква да продължи до 22 ч. а на сцената освен Кръпката и “Подуене Блус Бенд” ще излязат Валди Тотев, Иван Лечев, Джендема, Блус трафик, No Nore Many More, Г.М.О.- Георги Минчев Оркестра, Ники Томов, както и украинските музиканти Ярослав Кмитко – саксофон, и Павло – китара.

Концерт ще има и в Пловдив на 29 март, вторник, от 17 часа в парк “Пловдив 2019” в район Тракия.