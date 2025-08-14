Фатален челен сблъсък край Раковски със загинал

59-годишен мъж загина при тежка катастрофа на главен път II-56 днес следобед. Инцидентът е станал в участъка между квартал „Парчевич“ в град Раковски и село Стряма, като сигналът е подаден около 15:40 ч.

По първоначални данни лек автомобил „Тойота“ е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в „Волво“. На място екип на спешна помощ е констатирал смъртта на водача на „Тойота“. Другият шофьор – 42-годишен мъж – е транспортиран в болница за прегледи. Пробата му за алкохол е отрицателна.

Пътният участък е временно затворен за движение, като трафикът се пренасочва през селата Стряма и Момино село към Раковски. Местопроизшествието е запазено от екипи на полицията, а служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ работят по изясняване на причините за инцидента.