Литийното шествие за Богоявление блокира движението в центъра за два часа

Традиционното за Богоявление литийно шествие ще блокира част от основните градски булеварди утре в рамките на 2 часа. От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждането на събитието по повод християнския празник на 6 януари, за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, с изключение на автобусите от масовия градски транспорт, по следните улици:

– ул. „Криволак“, ул. „Железарска“, бул. „Цар Борис III Обединител“ – западно

платно от кръстовището с бул. „Шести септември“ до кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий“;

– бул. „Цар Борис III Обединител“ – в участъка от кръстовището с бул. „Шести

септември“ до кръстовището с бул. „България“;

– бул. „Марица-юг“- от кръстовището с ул. „Никола Войводов“ до кръстовището с

бул. „Цар Борис III Обединител“.