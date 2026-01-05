ГрадътНовини

Литийното шествие за Богоявление блокира движението в центъра за два часа

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:21ч, понеделник, 5 януари, 2026
0 125 1 минута

Традиционното за Богоявление литийно шествие ще блокира част от основните градски булеварди утре в рамките на 2 часа. От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждането на събитието по повод християнския празник на 6 януари, за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, с изключение на автобусите от масовия градски транспорт, по следните улици:

–          ул. „Криволак“, ул. „Железарска“, бул. „Цар Борис III Обединител“ – западно
платно от кръстовището с бул. „Шести септември“ до кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий“;

–          бул. „Цар Борис III Обединител“ – в участъка от кръстовището с бул. „Шести
септември“ до кръстовището с бул. „България“;

–          бул. „Марица-юг“-  от кръстовището с ул. „Никола Войводов“ до кръстовището с
бул. „Цар Борис III Обединител“. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:21ч, понеделник, 5 януари, 2026
0 125 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина