Апелативният съд в Пловдив замени задържането под стража с домашен арест на издирван от Франция българин

Апелативен съд – Пловдив измени мярката за неотклонение „задържане под стража“, наложена от Окръжен съд – Хасково, и постанови „домашен арест“ с електронно наблюдение спрямо Г. Г., обявен за международно издирване от френските власти.

Лицето се издирва от прокуратурата в град Рен, Република Франция, въз основа на Европейска заповед за арест. Според френските власти Г. Г. е заподозрян за участие в организирана престъпна група за производство и контрабанда на тютюневи изделия, престъпление, за което е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода. Той е бил задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да напусне страната в посока Турция.

Апелативният съд е споделил извода на първоинстанционния съд, че издадената Европейска заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 3, чл. 36 и чл. 37 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и е налице законово основание за иницииране на производствата по нея.

Въпреки това магистратите са приели, че не са налице всички предпоставки за продължаване на най-тежката мярка за неотклонение. Апелативният съд е посочил, че Хасковският окръжен съд е мотивирал опасността от укриване единствено с тежестта на разследваните престъпления, без да отчете личността и социалния статус на исканото лице.

Съдът е взел предвид, че Г. Г. е с чисто съдебно минало, има постоянен регистриран адрес, установен социален и професионален статус, трайни връзки с България, както и задължения за издръжка към три деца. По делото няма данни той да се е укривал, нито информация френските власти да са правили неуспешни опити за директен контакт с него преди обявяването му за международно издирване.

С оглед на тези обстоятелства Апелативният съд е приел, че мярка „домашен арест“ с електронна гривна за наблюдение е достатъчна, за да обезпечи присъствието на лицето за целите на съдебното производство.

Определението на Апелативен съд – Пловдив е окончателно.