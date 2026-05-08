Пловдивчанка намери портфейл с 1000 евро, занесе го в полицията

Пловдивчанка намери портфейл, пълен с еврови банкноти, и го занесе в полицията. Директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов връчи днес почетно отличие на Валентина Вапцарова в израз на признателност за нейната гражданската доблест, честност и благородство.

На 22 април при преминаване покрай заведение на бул. „Шести септември“, жената забелязала паднал на земята портфейл и без да се колебае го занесла в сградата на Второ РУ. От полицейските служители било описано съдържанието – документ за временно пребиваване на чужденец, две банкови карти и сумата от над 1000 евро.

При създадената организация още същия ден собственикът бил установен и поканен в полицията, за да си получи всички загубени пари и документи.