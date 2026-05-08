Пловдив посреща мащабна изложба с над 250 творби от частна колекция

Над 250 творби живопис и рисунки, от богатата колекция на известния пловдивчанин Христо Чиплаков, ще бъдат представени в една много специална изложба от Градска художествена галерия. От 14 май до 2 юни 2026 г. в галерия „Капана“ за първи път ще се представи мащабна извадка на българското изобразително изкуство през картини, събирани от бизнесмена в продължение на дълги години. В деня на откриването – 14 май от 18:00 ч. ще бъде и премиерата специално подготвеният каталог на колекцията.

Събирана грижливо, с любов и разбиране, сбирката постига почти пълна хронологична представителност на развитието на българското изобразително изкуство за период от близо 150 години. Нейният притежател е член на авторитетното Сдружение „Съюз на колекционерите в България“. Както подчертава изкуствоведът и куратор на изложбата Красимир Линков:

„Събирачът на изкуство е специална личност, въпреки неговото съгласие или несъгласие, и това му осигурява забележимост в бъдеще. Причината е може би в това, че той по-скоро вижда нещата различно от други, които интерпретират различно същите неща. Първото е много лично и отразява състояние, а другото е насочено навън и ползва разум.“

В изложбата „Колекция ХРИСТО ЧИПЛАКОВ – живопис и рисунки“ ще се видят творби на „художници от първа величина сред най-значимите ни майстори“, утвърдили се през 19 и 20 век, като Николай Павлович, Антон Митов, Никола Петров, Стефан Иванов, Иван Ангелов, Никола Маринов, Елена Карамихайлова, Никола Михайлов, Александър Божинов, Иван Милев, Владимир Димитров – Майстора, Сирак Скитник, Иван Лазаров, Никола Танев, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев. Ще се експонират картини и рисунки „на едни от най-изявените съвременни все още активно работещи автори, а също и на относително по-слабо познати и почти неизвестни имена. Ето защо тя носи и някои изненади и е в състояние да ни предложи открития, представляващи интерес както за по-широк кръг любители и почитатели на изобразителното изкуство, така и за специалистите.“(проф. Чавдар Попов, изкуствовед)

В експозицията са включени произведения и на автори, родени в България, но живели и творили в чужбина и добили голяма известност там. Личат имената на Жул Паскин, Жорж Папазов, Илия Пейков, Христо Явашев, Алцек Мишев.

Публиката ще може да се наслади на ценното ни културно наследство, съхранено за поколенията от един частен ценител, готов да сподели своето преживяванане от общуването с изкуството с нея.

Входът е свободен.