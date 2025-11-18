Кой и как харчи парите за проектиране в общината?

Съветници искат отчет. Според „Независими за Пловдив“ директните възлагания са непрозрачни, гражданите имат право на контрол

Общинските съветници от „Независими за Пловдив“ поискаха от кмета пълна информация за всички договори за проектиране, заснемане и обследване на обекти от капиталовата програма на общината през 2024 и 2025 година.

Причината – голяма част от средствата са под прага на Закона за обществените поръчки и се възлагат директно, без прозрачност и без публични данни. Това, според тях, оставя гражданите без възможност за контрол върху харченето на публичен ресурс.

„Прозрачността е основен принцип. За да има доверие, гражданите трябва да знаят кой, как и защо получава тези договори“, заяви Николай Гюров.

Съветниците настояват да бъдат посочени конкретните изпълнители, условията по договорите и контролът, който гарантира законосъобразност и ефективност.

От групата подчертават, че ще продължат да изискват пълна откритост за всяко похарчено общинско евро, „защото Пловдив заслужава управление на светло“.