Община Пловдив вдига субсидията за диетично хранене

Общинският съвет на Пловдив увеличи финансирането на социалната услуга „Диетично и диабетично хранене“, за да осигури по-качествена храна за хората със специфични здравословни нужди. Решението беше гласувано на днешното заседание на местния пърламент.

Необходимите средства за 1860 души, които имат нужда от социалните диетични трапезарии за идната година са в размер на 926 280 лв.

По предложение, инициирано от общинския съветник Илия Гатев от групата „Независими за Пловдив“, Об С прие повишение на субсидията за едно хранодневно меню от 2.00 лв. на 2.50 лв.

„Това решение е от изключително значение, тъй като отчита реалната икономическа обстановка и растящите цени на хранителните продукти“, заяви Гатев. По думите му, с новата субсидия се създават условия за по-качествено и разнообразно меню, което ще облекчи финансово хората, които разчитат на тази социална услуга.

Промяната, която ще влезе в сила от началото на следващата 2026 година, цели да подобри стандарта на общинската дейност и да осигури по-добра грижа за гражданите, нуждаещи се от диетично хранене.