„Независими за Пловдив“ и Общината в спор за управленската програма на кмета

Спорът е дали местното управление се води от ясна програма с контрол от съветниците или институциите подменят отчетността с формални линкове в интернет

Остра размяна на позиции между групата общински съветници „Независими за Пловдив“ и администрацията на кмета Костадин Димитров беляза началото на седмицата. Спорът е около управленската програма на кмета за мандат 2023–2027 г. – документ, който според закона трябва да бъде внесен и разгледан в Общинския съвет в тримесечен срок от началото на мандата.

От „Независими за Пловдив“ алармираха, че вече близо две години такава програма не е представена пред местния парламент.

„Без управленска програма Пловдив се управлява на парче, без визия и без ангажимент към дългосрочни резултати“, заяви председателят на групата Николай Гюров.

Съветниците поискаха дори свикване на извънредна сесия по темата, но не получиха подкрепа от останалите групи.

Час и половина след съобщението им до медиите последва официална реакция от кабинета на кмета. В прессъобщението се казва, че „управленската програма е факт, внесена е в деловодството и е публикувана на сайта на Община Пловдив в законоустановения срок„. Администрацията определи изявленията на съветниците като „груба манипулация“ и предостави линкове към самата програма и отчет за първата година от мандата.

Няколко часа по-късно „Независими за Пловдив“ излязоха с нова позиция. Николай Гюров цитира чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, според който кметът е длъжен да представи програмата си пред Общинския съвет за разглеждане и приемане.

„Факт е, че такова обсъждане и гласуване никога не се е случвало – нито в тримесечния срок, нито до днес“, заяви той.

Според съветниците качването на документа в интернет не замества законовата процедура. Те обвиниха общинската администрация, че използва официалния сайт за политическа атака срещу тях.

Спорове около управленски програми не са новост за Пловдив. При предишни мандати кметове като Иван Тотев също бяха критикувани за забавяне или формално представяне на програмите си. Здравко Димитров пък въобще не успя да наложи стратегически документ, който да бъде приет от Общинския съвет – управлението му премина в режим на импровизации и временни решения. Така проблемът с липсата на реална отчетност и стратегическа рамка изглежда хроничен за пловдивската власт.

Случаят поставя отново под въпрос дали местното управление се води от ясна програма с контрол от съветниците, или институциите подменят отчетността с формални жестове и линкове в интернет.