Актьорът Иван Бърнев и неговата колежка от Испания Сю Флак ще представят новия испанско-български филм „Васил“ в LUCKY Дом на киното. Те ще се срещнат с публиката в петък, 27 януари, за прожекцията от 19 часа. Освен тях с пловдивчани ще разговарят и продуцентите на филма Весела Казакова и Мина Милева.
Във филма участват и няколко други испански звезди, като известната от филми на Алмодовар Сузи Санчес, любимката на Антонио Бандерас – Александра Хименес и Карра Елехалде, героят от най-касовия досега испански филм “Испанска афера”.
Филмът „Васил“ вече обра множество награди при представянията си в Европа – сред които шест награди „Берланга“ от Валенсия – за най-добър филм, режисура, сценарий, музика, звук и за поддържаща роля на Сузи Санчес. Сред другите награди бе и отличие за Иван Бърнев за ролята си на фестивала Семинчи във Валядолид.
Самият филм е съвременна творба за приятелството, трудностите и пътищата, които ни свързват с другите. В него се разказва историята на един български емигрант в Испания, който се оказва отличен играч на бридж и шах. След пристигането си в Испания той спи на улицата, докато Алфредо – пенсиониран архитект, го приютява за известно време в дома си.
Билети за прожекцията се продават на касата на LUCKY Дом на киното в делничните дни след 16:00 часа, както и онлайн на kinolucky.com.
691 коментари
LUCK8 là nền tảng giải trí trực tuyến với giao diện hiện đại, thiết kế gọn gàng và bố cục được sắp xếp khoa học. Các chuyên mục được phân chia rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và thao tác thuận tiện. Nền tảng hướng đến trải nghiệm truy cập linh hoạt trên cả điện thoại di động và máy tính, mang lại sự tiện lợi khi sử dụng. Với cách trình bày trực quan và phong cách thiết kế thân thiện, LUCK8 tạo cảm giác dễ tiếp cận cho người dùng.