Италианската банда The Gluts забива в Пловдив

Италианската рок четворка The Gluts ще посети Пловдив по време на източноевропейското си турне за 2023 година. Турнето на групата е част от промоцията към четвъртия им студиен албум “Ungrateful Heart” (Fuzz Club Records, 2021). Силен, екстремен и шумен психеделичен рок и пост-пънк. Концертът е на 16 март, четвъртък, в Бибоп Кафе. Това е поредната изявена група от италианската сцена, която българските фенове ще имат възможността да видят и чуят на живо. Определено в Италия се случват хубави неща през последните десетилетия и то в най-различни стилове.



The Gluts са основани през 2012 година в красивия, но и индустриален Милано от братята Nicolò Campana (вокали, синтезатори, перкусии) и Marco Campana (китара), към тях се присъединява басистката Claudia Cesana, а на барабани е Bruno Bassi. Досега The Gluts имат издадени два сингъла, две ЕР-та и четири студийни албума. Групата изповядва философията на откровено и реално представяне на музика и смело можем да кажем, че нищо в тяхното отношение не се е променило вече над едно десетилетие, независимо от успехите на международната сцена.

За да стигнат до тук, разбира се, The Gluts изминават целия път с труд и отдаденост на идеята. Групата работи с доказани продуценти като James Aparicio (The Telescopes, Spiritualized, Liars), Filippo Strang (Kurt Vile) и Bob de Wit (The Sonics, A Place to Bury Strangers, White Hills, 10 000 Russos, Radar Mеn from the Moon). Това естествено води до артистично развитие и неслучайно последните три албума на групата са издадени от базирания в Лондон лейбъл Fuzz Club Records – крайъгълен камък и дом на модерното псайх-рок-нойз-пост-пънк звучене на световни имена като Jesus and the Mary Chain, The Black Angels, Holy Wave, Night Beats и много други.

„Ungrateful Heart“, четвърти поред албум и последното, актуално издание на The Gluts излиза през 2021 година. В продължение на една неуморна седмица членовете на групата живеят рамо до рамо и работят в студиото денонощно, отново с холандския продуцент и близък сътрудник Bob de Wit. За звукозаписната сесия към „Ungrateful Heart“, чиято интензивност се отразява в яростното и безкомпромисно отношение към самата музика, групата казва: „Приносът на Боб към този албум беше от съществено значение. Той ни тласна отвъд границите ни. Беше трудно, не можем да го скрием, но наистина си заслужаваше.”

Резултатът е албум, осеян с моменти на разкъсващ нойз-рок („Mashilla“ и „Eat Acid See God“), но и песни като „Love Me Do Again“ и „Bye Bye Boy“, които фокусират върху класическия хедонистичен пънк звук. От друга страна, чрез политически заредените „Breath“ и „FYBBD“, The Gluts обръщат внимание на слушателя и към активната си социално ангажирана позиция.

Именно парчетата от този последен и изваян продукт на групата, както и отбрани композиции от предишни издания, ще чуем и видим на живо на 16 март в Пловдив.