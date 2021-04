Ицо Хазарта и Ъпсурт забиват на Бунарджика

Latest posts by Под Тепето

Изпълнители от Франция, Великобритания и Турция се включват в Първия летен фестивал в България за 2021-ва година – Music Daze, който ще се състои на хълма на 11, 12 и 13 юни

И още: Mе And My Devil , Innerglow, Керана и космонавтите, Stop The Schizo, Krekhaus, Le’ Push, K.Lina и други!

Music Daze качва фестивалното забавление на най-високата точка в града – в пряк и в преносен смисъл! Музиката, танците, приятелството, радостта и светлината ще бъдат над Пловдив уикенда на 11, 12 и 13 юни!

За първи път второто по височина тепе в града – хълм Бунарджика, ще е място за тридневен фестивал, който освен с музика, звук и светлина, ще зашемети гостите на събитието с поразяващата гледка към целия град и красивите планини около него.