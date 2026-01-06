И в Прослав хвърляха Богоявленския кръст

В квартал Прослав спазиха традицията за Богоявление. Отец Иван от храма „Св. Атанасий“ отслужи Велик водосвет за здраве и плодородие на брега на река Първенецка и хвърли кръста във водите. Множество смели млади мъже се включиха, като светият кръст бе спасен от Атанас Василев за единадесети път. Той пожела здраве и дълъг живот и заяви, че ще дари кръста на децата.

На празничния ритуал присъстваха Тони Стойчева, кмет на район „Западен” и жители на кв. „Прослав“. Тони Стойчева поднесе своите поздравления и му подари тематичен подарък – книга „Личното тефтерче на Христо Ботев“. На този ден се отбелязват и 178 години от рождението на великия български революционер и писател Христо Ботев.