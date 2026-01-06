По официални статистически данни, общият брой на новородените в Пловдив през 2025 г. е 6 748, което представлява спад от 147 бебета спрямо 2024 г. Ръст на ражданията се отчитат от разклатената от турбуленции в последно време частна АГ болница „Селена“ – там са проплакали 2 946 бебета, от които 1 487 момичета и 1 448 момчета, което бележи ръст спрямо 2024г. с 29 новородени.

От частната болница отбелязват, че „Селена“ заема второ място по раждаемост в България, като 45% от ражднията в града се случват там. Сред новородените през 2025г. има и 88 двойки. Най-малкото новородено през годината е с тегло 600 грама, а най-голямото – 4 720 грама. Възрастта на родилките варира между 15 и 51 години.