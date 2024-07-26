График за почистване на дъждоприемните шахти от 29 юли до 2 август

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето работния график на екипите::

На 29 юли (понеделник): район „Централен“ – пространството между бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Копривщица“ и бул. „Шести септември“; ул. „Коматевско шосе“.

На 30 юли (вторник): район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Копривщица“ и бул. „Шести септември“; ул. „Кукленско шосе“.

На 31 юли (сряда): район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Васил Априлов“ и ул. „Гладстон“; ул. „Кукленско шосе“.

На 1 август (четвъртък): ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“, бул. „България“.

На 2 август (петък): бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, бул. „България“.