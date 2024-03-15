График за почистване на дъждоприемните шахти от 18 до 22 март

Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят и идната седмица. За запушени шахти, счупени или липсващи капаци гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето графика:

На 18 март (понеделник): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ (западното платно); район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсън“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 19 март (вторник): бул. „Христо Ботев“ и Коматевския транспортен възел; район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсън“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 20 март (сряда): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“, бул. „Шести септември“ – от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовището с бул. „Източен“, бул. „Източен“ (източното платно), бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ – от бул. „Освобождение“ (северната страна).

На 21 март (четвъртък): бул. „Цариградско шосе“ (южното платно) – от бул. „Освобождение“ до изхода на града и надлез на „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – в надлез „Родопи“ до ул. „Менделеев“ и южното платно от ул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“; район „Северен“ – в пространството между бул. „Северен“, бул. „Марица-север“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Дунав“ и ул. „Васил Левски“.

На 22 март (петък): район „Западен“ – в пространството между бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Ясна поляна“; бул. „Македония“ (Бетонния мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“.