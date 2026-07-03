Експерименталното електронно дуо TAIGA от Китай пристига в Пловдив

Bee Bop Cafe ще посрещне първото българско участие на TAIGA – едно от най-любопитните имена на съвременната експериментална електронна сцена в Китай на 14 август. Събитието е организирано от Пост Култура – пловдивската организация, която вече десет години последователно развива алтернативната музикална сцена в града, представяйки артисти,

които рядко достигат до България.

TAIGA е дуо, съставено от Husile и Xi Leilei, музиканти с корени във Вътрешна Монголия и Синдзян. Вместо да възпроизвеждат традиционната музика, те я пренасят в съвременен контекст,

смесвайки монголско гърлено пеене (Khoomei), морин хуур, цуур, китари и аналогови синтезатори с dub, ambient, trance, broken beats и електронна денс музика. Така се ражда техният собствен „nomadic psychedelic“ звук – едновременно древен, хипнотичен и силно танцувален. След преместването си в Чънду през 2019 г. TAIGA постепенно се превръща от фолклорен проект в едно от най-впечатляващите live electronic имена в Китай. Концертите им са многопластови,

динамични и изпълнени с непрекъсната смяна на инструменти, а всяко изпълнение звучи като среща между древен шамански ритуал и съвременен клубен сет.

През последните години дуото е част от програмата на фестивали като South by Southwest (SXSW), Strawberry Festival, Fusion Festival, The Great Escape, Tauron Nowa Muzyka и редица престижни сцени в Европа и Азия.

Концертът в Пловдив е първото участие на TAIGA в България и една от малкото им изяви в Югоизточна Европа – рядка възможност българската публика да се срещне на живо с проект, който трудно може да бъде сравнен с нещо друго.