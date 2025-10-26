„Един прекрасен недостатък“ и „Личен живот“ в неделя на Синелибри в Пловдив

Любов и драма ни очакват в двата филма от днешната неделна програма на Синелибри в Пловдив. Ранната прожекция е европейската копродукция „Един прекрасен недостатък“ – историята на първата и най-голяма любов на Джакомо Казанова. След като е напуснала Италия в посока Амстердам, тя се завръща 16 години по-късно като забулена изкусителка и среща отново своя любим. Без да разкрива своята самоличност, двамата се впускат в нова авантюра. Филма може да гледаме тази вечер, 26 октомври, от 17:00 часа.

Втората прожекция ще ни срещне с прекрасната Джоди Фостър. В криминалната драма „Личен живот“ тя е психиатър, чиито пациент Паула пропуска няколко сеанса. След като установява, че жената е мъртва и версията е самоубийство, психиатърката тръгва на собствено разследване, тъй като не вярва в тази хипотеза. Филмът вече имаше своите премиери на фестивалите в Кан и Торонто, както и номинация за награда на публиката в Сан Себастиан. Прожекцията е от 19:00 часа.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билетиможе да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.