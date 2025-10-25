Есенна изложба украси СУ „Димитър Матевски“

В Средно училище „Димитър Матевски“ в район „Тракия“ се проведе 14-тата традиционна Есенна изложба, която събра пъстрите творби на ученици и деца от девет детски градини от квартала. Събитието се превърна в истински празник на детското творчество и въображение, вдъхновен от багрите и богатството на есента.

В изложбата бяха представени рисунки, апликации и произведения от природни материали, изработени с много старание, усет към детайла и любов към природата. Малките творци пресъздадоха своите впечатления от сезона чрез жълти и червени листа, шишарки, жълъди, плодове и други дарове на есента.

Традиционната изложба се организира ежегодно от училището с цел да насърчи децата и учениците да развиват своята креативност, художествен усет и умения за работа с природни материали. Инициативата създава връзка между училищата и детските градини в района, като изгражда приемственост и чувство за общност.

„Гордеем се, че вече 14 години поддържаме тази прекрасна традиция, която обединява деца, родители и учители около идеята за творчество и красота,“ споделят учителите-организатори на събитието и благодарят на всички ученици и родители за тяхната подкрепа.