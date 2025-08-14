Преди по-малко от минута

Без вода в Прослав

Районът на ул. „Клокотница“ в квартал „Прослав“ е без вода заради течащи ремонтни дейности. Аварии има и на ул. „Надежда“№2 и ул. „Илия Енчев“№11.

В Тракия без водоснабдяване са адресите около бул. „Санкт Петербург“ №30, където също има проблеми по водопровдната мрежа.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези адреси да бъде възстановено до 17 часа днес.

В Асеновград без вода е районът на ул „Ал. Батенберг“№64.

В Раковски няма вода в кварталите „Парчевич“ и „Ген. Николаево“.

Частично нарушено е водоподаването в селата Брестовица, Златосел, Черноземен и Бенковски.