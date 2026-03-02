400 нови национални трибагреници украсяват Пловдив по повод 3 март

По повод Деня на освобождението на България от османско владичество и Националния празник – 3 март, екипите на ОП „Чистота“ монтираха над 400 нови национални трибагреници на ключови места в града. Това съобщи директорът на предприятието инж. Десислава Георгиева.

Знамената са поставени на петте входно-изходни артерии на Пловдив, както и на площад „Римски стадион“, на моста на Международен панаир Пловдив, пред сградите на Община Пловдив и на Общински съвет – Пловдив и др.

„Обновяването на националните трикольори е израз на уважение към историята ни и към всички, които са се борили за свободата на България“, посочи инж. Георгиева.

По традиция националните флагове се подменят два пъти годишно – в навечерието на 3 март и по повод Деня на Съединението – 6 септември, като част от усилията за поддържане на естетичната визия на градската среда и уважението към националните символи.