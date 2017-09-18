Италианският магистрат Алфонсо Сабела ни учи как да ловим мафиоти
Представя новата си книга в Пловдив
Изявеният италиански магистрат Алфонсо Сабела, познат на българските читатели с книга „Ловец на мафиоти“, пристига у нас във връзка с премиерата на документалната му книга „Заразената столица. Може ли да се освободи Рим от мафията и корупцията?“.
Визитата на Алфонсо Сабела в България е по покана на Издателство „Ера“ и се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт. Това ще е второто посещение на магистрата в държавата ни. През 2009г. той представи у нас първата си книга „Ловец на мафиоти“, в която разказва за участието си в разследването, арестуването и осъждането на едни от най-големите босове на сицилианската мафия – сред които Багарела, Бруска, Кунтрера.
Представянето на книгата ще се състои в два града – София и Пловдив. Премиерата на „Заразената столица“ под тепетата ще се проведе на 27 септември (сряда) от 18.00 ч. в книжарница Хеликон – Пловдив Център.
В „Заразената столица“ Сабела описва като в бордови дневник битките, победите и пораженията, с които се сблъсква, докато „без съмнения и колебание“ служи на Рим. Рим, заразен от мафията, от бизнеса с болката и социалната разруха, от подправени търгове, от обществени пари, преминали в частни ръце.
Той описва града, който го посреща: от една страна тежката корупция и бюрокрацията, които го задушават в продължение на десетилетия, от друга – трудностите на тези представители на администрацията, които не са корумпирани, но нямат никаква възможност да инициират промяна. Назначен лично от кмета на града за съветник по законността и прозрачността при управление на публичните финанси, Сабела сформира свой екип и полага огромни усилия да прочисти Вечния град. Усилия, които дават резултат.
Алфонсо Сабела е роден в сицилианския град Бивона. Завършва право в Милано. През 1989 г. се запознава с прокурора Джовани Фалконе и в началото на 90-те, вече като магистрат в Палермо, се включва активно в най-мащабната битка на държавата срещу мафията, позната като операция „Чисти ръце”. За пет-шест години Сабела успява да проследи, арестува и осъди повече от сто мафиотски босове.

