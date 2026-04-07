Започва изплащането на пенсиите

Изплащането на априлските пенсии започва от днес, 7 април, съобщиха от Националния осигурителен институт. Хората, които получават средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат по график до 20 април, а преводите по банков път ще бъдат извършени още днес.

Този месец към пенсиите ще бъдат добавени и традиционните великденски добавки за по-ниските доходи. По 50 евро ще получат възрастните хора с доход до линията на бедност – 390,63 евро, а за тези с пенсии до размера на минималната заплата – 620,20 евро, добавката ще бъде 20 евро.

Подкрепата ще достигне до над 1,6 милиона пенсионери в страната. От НОИ напомнят, че подробна информация за всички плащания е публикувана в секцията „Календар на плащанията“ на сайта на института.