БългарияГрадътНовини

Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:23ч, вторник, 19 август, 2025
934 144 Преди по-малко от минута
АМ Марица

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.

Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:23ч, вторник, 19 август, 2025
934 144 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

934 коментари

  3. Bahis severler selam, bu populer site oyuncular? icin onemli bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi Casibom giris linkini BTK engeli yuzunden surekli tas?d?. Siteye ulas?m hatas? varsa link asag?da. Cal?san Casibom guncel giris baglant?s? art?k asag?dad?r Resmi Site Bu link ile vpn kullanmadan hesab?n?za erisebilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere verilen yat?r?m bonusu f?rsatlar?n? mutlaka inceleyin. Lisansl? bahis deneyimi icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина