Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
822 коментари
п»їRecently, I had to find Amoxicillin urgently and discovered Antibiotics Express. It allows you to order meds no script securely. If you have a toothache, try here. Fast shipping guaranteed. Link: visit website. Good luck.
To be honest, I was looking for Ivermectin tablets and found this source. They provide generic Stromectol without a prescription. For treating infections safely, highly recommended: stromectol no prescription. Best prices