Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
1 046 коментари
https://follicle.us.com/# Follicle Insight
Follicle Insight: buying generic propecia no prescription – Follicle Insight
https://fertilitypctguide.us.com/# can i buy clomid prices
Amitriptyline Elavil Elavil
AmiTrip Amitriptyline AmiTrip
https://amitrip.us.com/# AmiTrip Relief Store