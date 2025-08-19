Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
1 016 коментари
Hello mọi người, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Casino thì xem thử trang này nhé. Không lo lừa đảo: Sunwin web. Chúc các bác rực rỡ.
Xin chào 500 anh em, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để chơi Nổ Hũ thì vào ngay chỗ này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm chỗ nạp rút nhanh để chơi Nổ Hũ đừng bỏ qua địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: Nhà cái Dola789. Chúc các bác rực rỡ.
Xin chào 500 anh em, bác nào muốn tìm nhà cái uy tín để chơi Đá Gà thì tham khảo trang này nhé. Đang có khuyến mãi: Dola789 đăng nhập. Về bờ thành công.
Xin chao 500 anh em, ngu?i anh em nao c?n trang choi xanh chin d? gi?i tri Game bai thi xem th? trang nay nhe. Uy tin luon: https://homemaker.org.in/#. Hup l?c d?y nha.
Chào anh em, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Đá Gà thì tham khảo chỗ này. Tốc độ bàn thờ: BJ88. Chúc các bác rực rỡ.