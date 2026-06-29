Синдикатите излизат на протест срещу проектобюджет 2026

КНСБ и КТ „Подкрепа“ организират протест пред Министерския съвет днес от 14:00 часа срещу част от заложените промени в проектобюджета за 2026 г. По същото време Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди държавния бюджет, както и финансовите рамки на НОИ и НЗОК.

Според синдикатите предвиденото замразяване на разходите за персонал и въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители ще доведат до намаляване на доходите в администрацията.

Сред исканията им са отпадане на промените в Закона за държавния служител, отказ от замразяване на възнагражденията, недопускане на съкращения без предварителен анализ и осигуряване на повече служители в най-натоварените администрации.

Проектобюджетът предвижда още минималната работна заплата да остане без промяна до въвеждането на нов механизъм през 2027 г., както и поетапно прехвърляне на част от осигурителната тежест върху държавните служители.

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