Предупреждение от Планинската спасителна служба

Добри са условията за туризъм в планините, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е относително топло, в най-високите части на Стара планина е минус 4 градуса, тихо и ясно, на места облачно.

Времето в Пловдив на 20 декември 2025 г.

Големият проблем е, че снежната покривка е заледена и е много хлъзгаво, т.е. хората трябва да ползват „котки“ и да се осигуряват при преминаване на снежни терени, посочиха от ПСС.

Няма данни за инциденти в планините през изминалото денонощие, информираха още от спасителната служба.

Източник: vesti

Снимката е илюстративна/архив Под тепето