Парламентарни комисии гледат проектобюджета за догодина

Четири парламентарни комисии гледат на първо четене днес проектобюджета за 2026 година – по бюджет и финанси, по здравеопазване, по транспорт и по социална политика.

Комисията по бюджет и финанси ще разгледа както проектите за държавното обществено осигуряване (ДОО) и за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), така и проекта на държавен бюджет за следващата година.

Здравната комисия ще разгледа бюджета на НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.

Депутатите от социалната комисия ще гласуват проектобюджета на ДОО и на държавния бюджет.

Транспортната комисия ще обсъди само законопроекта за държавния бюджет.

Миналата седмица правителството внесе в парламента проектобюджетите за догодина, mediapool.bg. Тогава премиерът Росен Желязков обяви, че Бюджет 2026 не е достатъчно добър, но е единственият възможен, а очакванията към него са парадоксални – повече социални разходи и инвестиции, но без промяна в приходите.

Проектът беше внесен в Народното събрание,без преди това да е обсъден на съвета за тристранно сътрудничество. Заседанието на тристранката се отмени, след като работодателите отказаха да се включат в него.