Отбелязваме Ден на българското кино

Професионалният празник на работещите в българското кино – 13 януари е обявен за Ден на българското кино с Държавен указ през 2005 година като официален празник на всички, работещи във филмовата индустрия.

Денят на киното води началото си от датата 13 януари 1915 г., на която в столичното кино „Модерен театър“ се е състояла публичната премиера на първия български игрален филм „Българан е галант“ на легендарния наш кинодеец – сценарист, режисьор и изпълнител – Васил Гендов. В главните роли са актьорите Мара Липина и Васил Гендов.

Пловдивска актриса играе главната роля в първия български филм

По повод 90-годишнината от тази дата, през 2005 г., Националният филмов център инициира създаването на официален празник на българското кино.

