НВИМ показва първообраза на българския трибагреник

Само днес – 3 март, посетителите на Национален военноисторически музей (НВИМ) ще имат възможност да видят оригиналното знаме, считано за първообраз на българския трибагреник и един от най-ценните символи на държавността, пише БТА.

Светинята, която рядко напуска фондохранилището, е експонирана специално по повод Националния празник. Музеят ще работи с обичайното си работно време и входни такси, съобщават от институцията.

За първообраз на съвременното държавно знаме се приема трибагреникът, проектиран от Иван Параскевов, изработен от дъщеря му Стилияна Параскевова и предназначен за българските доброволчески дружини по време на Руско-турската война.

На 8 май 1877 г. знамето е предадено на главнокомандващия на руската Дунавска армия с молба да бъде връчено на една от опълченските дружини. Поради нежеланието на руското командване Българското опълчение да разполага със собствени знамена с национална символика, това така и не се случва. Знамето никога не се развява в бой, но остава в историята като първообраз на националния трицвет.

От НВИМ припомнят, че това е едно от първите знамена, при които цветовете бяло, зелено и червено са подредени в последователността, възприета по-късно в официалния флаг. Именно тя получава законово утвърждаване през 1879 г. с приемането на чл. 23 от Търновска конституция, според който „Българското народно знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и червен цвят, поставени хоризонтално“.

Смята се, че именно знамето на Стилияна Параскевова е послужило като вдъхновение при формулирането на този текст, а цветовете и тяхната последователност остават непроменени в българската държавна символика до днес.

