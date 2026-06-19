Над 110 000 ученици се явяват днес на НВО по математика

Националните външни оценявания по математика за седми и десети клас се провеждат днес в училища в цялата страна. Очаква се на изпитите да се явят над 110 000 ученици, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Седмокласниците започват работа в 9:00 часа, като тази година разполагат с 180 минути за решаване на теста. Изпитът включва 24 задачи с различен формат – с избираем отговор, кратък свободен отговор и задачи, изискващи подробно решение.

Националното външно оценяване за десети клас стартира час по-рано – в 8:00 часа. Учениците имат 120 минути, за да решат общо 18 задачи. Освен математически знания, част от тях проверяват умения за прилагане на наученото в области като природните науки и географията.

За изпитите са осигурени над 1600 училища за седмокласниците и над 1000 за десетокласниците. Учениците трябва да бъдат в учебните заведения поне половин час преди началото, като носят документ за самоличност, служебна бележка и пишат с черен химикал.

Изпитите по математика идват два дни след националното външно оценяване по български език и литература, което се проведе на 17 юни.

Резултатите от изпитите в седми и десети клас ще бъдат обявени до 1 юли.