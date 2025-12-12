Майсторите занаятчии празнуват в Деня на свети Спиридон

Днес православната църква отбелязва паметта на Св. Спиридон Тримитунтски – чудотвореца, известен със своята дълбока вяра и многобройни чудеса. Родом от Кипър, той започнал живота си като овчар, по-късно станал монах и бил избран за епископ заради своята доброта и любов към хората. Преданието разказва за изцеления, възкресения и необясними чудеса, които извършвал, а мощите му, съхранявани на остров Корфу, остават нетленни до днес.

В българската традиция Св. Спиридон се почита като закрилник на майсторите. Празникът има дълбоки корени още от времето на Възраждането и традиционно се отбелязва от различните еснафи в страната.

В Пловдив и други градове занаятчиите се събират за тържествен молебен, носейки знамето на еснафа и иконата на светеца. Жените приготвят традиционното „Иснафско пендихаро“ – петохлебие за здраве, както и „коливо“ в памет на живите и покойните майстори. По време на службата свещеникът споменава имената на всички, посветили живота си на занаята.

След богослужението се провежда традиционният ритуал за въвеждане на нови майстори. . Там устабашията – най-почитаният майстор в еснафа – посреща кандидатите за майсторско звание, произнася напътствия и, според традицията, им препасва червен пояс и им подарява инструменти за работа. Ритуалът завършва с лек шамар по врата и думите „Стани като мен!“, символизиращи приемане в братството на майсторите.

Празникът продължава с общо угощение и раздаване на курбан – жест на благодарност и почит към покровителя на занаятите.