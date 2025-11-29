Лекция „Хищници в Нета“ ще обучава родители как да пазят децата си онлайн

Безплатното събитие е насочено към родители и учители и цели да повиши дигиталната безопасност на подрастващите

В Пловдив тази събота – 29 ноември, ще се проведе лекция на тема младежка киберсигурност „Хищници в Нета“. Събитието е в рамките на третия Фестивал на науката, който събира учени от Пловдив, страната и чужбина в 70 срещи с науката за здравето, климата, космоса и технологиите.

То е насочено към родители, учители и специалисти, които искат да разберат повече за рисковете, пред които са изправени децата в онлайн пространството. Организатори са Фондация „Красива наука“ и Center of Plant Systems Biology and Biotechnology (CPSBB). Насрочено е за 10 часа на адрес Центъра по растителна и системна биология и биотехнология на ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ 14 в жк Тракия.

Дигиталната среда е новото място, където децата растат, общуват и играят, но също така и пространство, в което се крият сериозни рискове – от токсична комуникация до финансови и психологически манипулации.

Лекторът Ангел Сираков ще запознае присъстващите с механизмите зад най-често срещаните заплахи в интернет и начините за разпознаването им.

„В лекцията ще бъдат засегнати ключови проблеми, свързани с безопасността на децата онлайн, сред които: Недоброжелатели и скрити заплахи в мрежата; Токсична комуникация и опасно онлайн поведение; Компютърни игри – психологическо влияние, рискове и реалност; „Скрита икономика“ – покупки в игри, фалшиви кампании и дигитални финансови капани“, каза Сираков пред Под тепето.

Той допълни, че целта на лекцията е не да създава страх, а да даде знания и инструменти, чрез които родителите да изградят сигурна среда и ефективна комуникация с децата си.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация: https://beautifulscience.bg/produkt/online-predators/

Събитието е част от по-голяма поредица, в която младите учени на България показват приложението и красотата на науката – инициатива, която вече привлича внимание в Пловдив.