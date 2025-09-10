НТГ Пловдив с кауза за 15 септември в подкрепа на „Нощ на ангелите“

Каузата е посветена на лечението на Митко – част от училищната общност, и на други млади хора в нужда

Националната търговска гимназия – Пловдив ще посрещне новата учебна година с послание за съпричастност.

С благородната инициатива в подкрепа на Фондация „Нощ на ангелите“ училището посвещава първия учебен ден не само на празника на знанието, но и на надеждата за живот – за Митко, част от училищната общност, и за други млади хора в нужда.

В навечерието на 15 септември екипът на Националната търговска гимназия, с подкрепата на Настоятелството и Обществения съвет, отправя апел към родители и ученици: „Вместо цветя за учителите, нека тези средства бъдат вложени в надежда и живот.“

Инициативата обединява цялата училищна общност – учители, родители, ученици и партньори. Подкрепата на Настоятелството и Обществения съвет е ясен знак, че съпричастността и добротата са споделени ценности, зад които всички застават рамо до рамо.

Националната търговска гимназия и нейните съмишленици се присъединяват към инициативата на фондацията „Подари надежда, вместо цвете“, която тази година ще се проведе на Гребната база в Пловдив с подкрепата на Община Пловдив.

„Вярвам, че първият учебен ден е време не само за празник на знанието, но и за силен пример. Затова тази година решихме да го посветим и на една кауза, която ни обединява – надеждата за живот“, заяви директорът на гимназията д-р Петя Герасимова.

По време на тържественото откриване на учебната 2025/2026 година, в двора на гимназията ще бъде поставена специално обозначена кутия за дарения. Всеки, който желае, ще може да се включи. Събраните средства ще бъдат предадени публично в присъствието на представител на фондацията и ще се използват за лечението на млади хора в нужда.

„Това не е просто жест. Това е урок – и за децата, и за нас самите. Урок по съпричастност. По доброта. По сила“, подчертават още от ръководството на гимназията.

Тържеството ще започне в 09:00 ч. в училищния двор.