Кампания срещу райския газ и вейповете в училищата

С цел борба с нарастващата употреба на райски газ, вейпове и дизайнерска дрога сред подрастващите, Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) стартират образователна кампания във всички училища в страната. Инициативата включва видеоклипове с участието на лекари и известни спортисти, които разказват за сериозните вреди от тези вещества върху физическото и психическо здраве на децата.

Клиповете ще бъдат предоставени на училищата, за да се показват в подходящи моменти в клас. Освен това е създадена и брошура с QR код, насочващ към видеата. Медицински специалисти вече са посетили училища в над 30 града, а интересът от страна на учениците е голям, отбеляза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

Според министъра на труда Борислав Гуцанов, от началото на годината са получени 1239 сигнала за деца в риск, включително над 10 случая на самосезиране поради употреба на райски газ. Той определи новите видове дроги като „съвременна чума“ и подчерта, че дори спасяването на едно дете е значим успех.

Кампанията е подкрепена и от спортисти като Невяна Владинова, Боряна Калейн и Димитър Кузманов, които показват, че успехът и силата могат да бъдат постигнати без употребата на опасни вещества.

Лекарите предупреждават, че някои от дрогите, включително фентанил, се смесват с течности за вейпове, което води до бързо пристрастяване и може да има фатални последици. Дизайнерските субстанции често не се откриват при стандартни тестове, което затруднява диагностицирането и лечението.

От септември кампанията ще се разшири с нови партньорства с училищни директори, търговски вериги, молове и кина, за да достигне до още повече деца и младежи.