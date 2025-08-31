Какво време ни очаква през септември

Лятото си отива, но дали все още можем да мислим за море? На този въпрос отговаря климатологът Христо Попов.
„Не можем да кажем, че не става за море в момента. Просто не е онова горещо време, с което сме свикнали – да се „пържим“ на плажа. Но пък има чудесен вятър за уиндсърф, парапланер и всякакви спортове, свързани с вятъра“, каза той.
Така че – ако обичате морето, все още имате повод да отскочите, особено след петъчните кратки дъждове, когато времето ще се стабилизира.
Времето става по-динамично
Попов напомня, че климатичните промени вече ни променят представите за сезоните. „Свикнали сме лятото да е само слънце и жега, а есента – дъжд. Но вече всичко е по-разбъркано и ни е трудно да се настроим към тази динамика.“
Днес дъждове се очакват в Западна, Централна и Северна България – най-вече около Велико Търново, Плевен и Ловеч. Обявен е жълт код. „Нека не го подценяваме – вече видяхме как подобни предупреждения могат да доведат до наводнения“, подчертава климатологът.
Той съветва и за повишено внимание заради вятъра: „При преминаване на валежите са възможни силни пориви и гръмотевични бури. Ако няма спешна причина да сте навън – по-добре изчакайте.“
А какво предстои?
Добри новини – около 6 септември времето ще е приятно, а уикендът се очертава слънчев и чудесен за пътувания. Възможни са кратки превалявания в петък, но като цяло месецът започва обещаващо.
„Очаква се един топъл и приятен септември“, заключи Христо Попов пред NOVA.
Снимка: Stanimir Petkov Photosmile