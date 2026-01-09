Какво да правим при „черен лед“

След обилните снеговалежи и рязкото застудяване пътни специалисти призоваха водачите да подхождат с повишено внимание при шофиране. Сред най-сериозните рискове при подобни метеорологични условия е т.нар. „черен лед“ – опасно и трудно забележимо заледяване на пътната настилка.
По думите на Венцислав Ангелов, директор на Областно пътно управление – Велико Търново, това представлява изключително тънък слой лед, който визуално наподобява мокър асфалт, но всъщност е силно хлъзгав. Именно поради невидимостта си този тип заледяване често става причина за загуба на контрол над автомобила, поднасяне и пътни инциденти, най-вече при спиране и в завои. Черният лед се образува най-често при температури около нулата, когато влагата върху пътя замръзва.
От пътните служби уверяват, че към момента основните трасета са обработени с инертни материали и не се отчита сериозно затруднение на движението. Въпреки това особено внимание се обръща на рискови участъци като северните склонове на Прохода на Републиката, където подобни условия се появяват най-често. В части от Северна България допълнително усложнение създават силните ветрове и снегонавяванията след спиране на валежите.
Експертът по пътна безопасност Румен Дунев напомни, че автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия, а управлението им да бъде плавно и без резки маневри. При движение по заледени наклони надолу той препоръчва използването на текстилни вериги за сняг.
Според Дунев при попадане на участък с черен лед сцеплението е почти нулево, поради което скоростта трябва да бъде намалена предварително. Поддържането на по-голяма дистанция между автомобилите и съобразяването на скоростта с реалните пътни условия остават ключови за безопасното пътуване в зимна обстановка.
Снимка: Стопкадър
42 коментари
