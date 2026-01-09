Зимната обстановка усложнява движението в страната

Зимната обстановка по републиканската пътна мрежа остава динамична, като близо 500 снегопочистващи машини работят на терен, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. В следващите часове усилията ще бъдат насочени основно към предотвратяване на заледявания, тъй като понижаващите се температури и отслабването на снеговалежите създават предпоставки за обледеняване на пътните настилки.

Към момента слаб сняг превалява в шест области на страната, както и в планинските райони и по високопланинските проходи. Заради зимните условия са въведени временни ограничения на движението в някои участъци. В област Ловеч е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Шипково – Рибарица и през Троянския проход. В област Враца е преустановено движението на всички превозни средства по пътя Оряхово – Кнежа заради силно намалена видимост. Подобна мярка е въведена и по пътя Варна – Добрич, където трафикът на тежкотоварни камиони е временно спрян.

От пътноподдържащите фирми уверяват, че екипите им са в готовност и предприемат всички необходими действия за осигуряване на проходимостта на пътищата при зимни условия. При необходимост отделни участъци може да бъдат временно затваряни за обработка с инертни материали, както и при силен вятър, снегонавявания или рязко влошена видимост.

От АПИ отново апелират към шофьорите да тръгват на път с добре подготвени за зимата автомобили, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да избягват рискови маневри. Изпреварването на снегопочистваща техника и движението на неподготвени превозни средства затрудняват както трафика, така и работата по почистването на пътищата, предупреждават от агенцията.

Снимка: Стопкадър